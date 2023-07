Al-Ahli macht Fulhams Trainer Marco Silva ein unmoralisches Angebot

Die saudischen Klubbosse sind für ihre Teams nicht nur auf der Suche nach neuen Spielern, sondern nehmen auch erfahrene Trainer aus Europa ins Visier. Al-Ahli versucht es nun bei Fulham-Coach Marco Silva.

Wie "Sky Sports" berichtet, bieten die Saudis dem 46-jährigen Portugiesen rund 40 Mio. Pfund für einen Zweijahresvertrag. Die Berater von Silva sollen sich in London bereits mit Klubverantwortlichen von Al-Ahli unterhalten.

Sollte er zustimmen, könnten die Saudis eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6 Mio. Pfund aktivieren und Silva abzügeln. Vertraglich ist dieser noch für eine Saison an die Cottagers gebunden, wo er im Sommer 2021 übernommen hatte und die Mannschaft nach dem Aufstieg in der ersten Saison in der darauffolgenden Spielzeit sicher in der Premier League halten konnte.

psc 20 Juli, 2023 16:45