60 Mio. Euro-Forderung: Aleksandar Mitrovic ist sauer auf Fulham

Fulham droht seinen Torjäger vom Dienst, Aleksandar Mitrovic, zu verlieren. Allerdings lassen die Cottagers den 28-Jährigen nur sehr ungern und nur gegen eine sehr hohe Summe ziehen.

Der saudische Verein Al Hilal will sich die Dienste am serbischen Stürmer krallen. Und Mitrovic hat einem derartigen Wechsel Medienberichten zufolge längst zugestimmt. Fulham fordert aber 60 Mio. Euro. Eine Summe, die Al Hilal bislang nicht hinlegen will.

Dass sich die Cottagers ziemlich querstellen und eine derartige Forderung formulieren, macht Mitrovic laut "Sky Sports" mächtig sauer. Zwischenzeitlich soll er sogar gesagt haben, trotz Vertrag bis 2026 nie mehr für die Westlondoner auflaufen zu wollen. Die Vorbereitungstour in die USA macht er nun aber doch mit.

Berater Pini Zahavi arbeitet im Hintergrund weiterhin an einem Deal und soll Fulham-Manager Tony Khan dazu auffordern, den Angreifer für eine Summe zwischen 40 und 52 Mio. Euro ziehen zu lassen.

psc 20 Juli, 2023 10:44