Neuer Albanien-Coach: Die ersten Worte von Sylvinho

Der albanische Fussballverband hat Sylvinho als neuen Cheftrainer vorgestellt. Dessen Ziel ist es, das Team zum zweiten grossen Turnier, der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland, zu führen.

Vor Sylvinho steht eine grosse Aufgabe. Der 48 Jahre alte Brasilianer ist am Montag als neuer Trainer der albanischen Fussballnationalmannschaft vorgestellt worden. Mit einem hehren Ziel: Sylvinho soll das Team an die nächste Europameisterschaft bringen, die 2024 in Deutschland ausgetragen wird.

«Wir haben den grossen Wunsch, gute Arbeit zu leisten, positive Ergebnisse zu erzielen und die albanische Nationalmannschaft dorthin zu bringen, wo sie hingehört», sagte Sylvinho, der in seiner aktiven Zeit für den FC Arsenal und den FC Barcelona spielte, während einer Medienrunde.

Für Armand Duka ist klar definiert, was die auf zwei Jahre ausgelegte Zusammenarbeit für ein Ziel beinhaltet. «Der Vertrag läuft bis Ende 2024, was zeigt, dass unser Hauptziel die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 ist und wir die Chance haben, dieses Ziel zu erreichen», so der Verbandspräsident.

Albanien hatte sich erstmals 2016 für eine EM-Endrunde qualifiziert. Damals scheiterte man in Gruppe A hinter Frankreich und der Schweiz knapp an der Qualifikation für das Achtelfinale. Rumänien wurde Gruppenletzter. In der aktuellen EM-Qualifikationsrunde bekommt es Albanien in Gruppe E mit Polen, Tschechien, den Färöer und Moldawien zu tun.

aoe 10 Januar, 2023 16:46