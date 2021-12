Alex Frei bereitet sich auf neuen Trainerjob vor

Alex Frei hat seinen Posten als Trainer des FC Wil vor Monatsfrist verlassen, da seine Vorstellungen bezüglich der künftigen Entwicklung und Ausrichtung nicht mit jener der Klubleitung übereinstimmten. Nun bereitet er sich auf ein neues Engagement vor.

Der 42-jährige Basler wird unter anderem mit dem zurzeit vakanten Trainerposten bei seinem Ex-Klub FC Luzern in Verbindung gebracht. Ob er tatsächlich ein heisser Kandidat ist, bleibt noch unklar und wird auch von Frei selbst nicht beantwortet. Bei einem Auftritt bei “Telebasel” verrät der Nati-Rekordtorschütze aber, dass er in jedem Fall einen neuen Job antreten will und wird: “Ich schaue viele Spiele. Ich bin ja auch nicht ganz doof und kann etwa einschätzen, wo sich etwas bewegen könnte. Auf das muss man vorbereitet sein. Und das versuche ich einfach zu sein.”

Daneben kann er sich allerdings auch um einige andere Dinge und Privates kümmern: “Ich hole Dinge nach, die zuvor etwas weniger Wichtigkeit erhielten. Ich kümmere mich auch sehr gerne um die Kinder und meine Frau. Ich habe auch ein Trainerhandbuch geschrieben. Das kann ich jetzt auch wieder aufarbeiten.”

Wo Frei als nächstes unterkommt, bleibt erst einmal noch abzuwarten. Bei Vakanzen in der Schweiz ist er in jedem Fall immer ein heisses Thema. Auch das Ausland könnte ein Thema werden. In der Vergangenheit hatte Frei etwa die Gelegenheit, bei Hannover 96 als Cheftrainer einzusteigen. Dieses Angebot lehnte er damals ab.

psc 8 Dezember, 2021 14:46