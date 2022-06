Andrea Pirlo heuert als Trainer in der Türkei an

Der ehemalige Juve-Trainer Andrea Pirlo steht vor einem neuen Engagement – in der Türkei.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano twittert, steht der 43-jährige Italiener kurz vor der Unterschrift beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük. Eine Einigung stehe demnach unmittelbar bevor. Der Tabellenachte der Süper Lig trennte sich Ende Mai vom bisherigen Trainer Volkan Demirel und hat sich für die Nachfolge auf Andrea Pirlo festgelegt.

Der frühere italienische Nationalspieler begann seine Trainerkarriere in der U23 von Juventus. In der Saison 2020/21 übernahm er bei den Turinern die Leitung der Profimannschaft. Dort musste er nach einem Jahr allerdings wieder gehen. Nun scheint er seine Karriere in der Türkei fortzusetzen.

10 Juni, 2022