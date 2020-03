BVB ausgestochen: Benfica sichert sich Pedrinho

Benfica hat den Transfer des brasilianischen Flügelstürmers Pedrinho fixiert.

Die Portugiesen überweisen 20 Mio. Euro an Corinthians Sao Paulo, wo der 21-Jährige bislang spielte. Pedrinho wir die Saison bei den Brasilianern noch beenden und dann zu Benfica stossen, wo er bis 2025 unterschreibt.

Zwischenzeitlich wurde auch Borussia Dortmund ein Interesse am jungen Angreifer nachgesagt. Scouts sollen ihn intensiv beobachtet haben. Letztlich machte nun aber Benfica das Rennen. Pedrinho erhält in seinem Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Mio. Euro.

psc 11 März, 2020 15:30