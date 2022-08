Willian löst Vertrag in Brasilien auf – Fulham schnappt wohl zu

Der brasilianische Angreifer Willian steht kurz vor einer Rückkehr in die Premier League.

Der 31-jährige Ex-Nationalspieler hat seinen eigentlich bis Ende 2023 gültigen Vertrag bei Corinthians aufgelöst. Dies weil er gemäss übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr auf die Insel steht, wo er in der Vergangenheit erfolgreich für Chelsea und Arsenal spielte. Premier League-Aufsteiger Fulham soll sich demnach die Dienste am Rechtsfuss sichern. Der Transfer könnte schon in Kürze offiziell werden.

psc 11 August, 2022 10:31