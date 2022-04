Spielerberater Mino Raiola dementiert Todes-Meldungen

Diverse Medien vermeldeten am Donnerstagmittag den Tod des 54-Jährigen. Es handelte sich um eine Falschmeldung. Raiola höchstpersönlich meldet sich im Laufe des Nachmittags via Twitter zu Wort und schreibt, dass er “angepisst” sei, dass er schon zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten getötet worden sei: “Es scheint, dass sie mich auch wiederbeleben können.”

Gesundheitsprobleme des Star-Agenten sind indes schon länger publik. Ein Arzt aus dem San Raffaele-Spital in Mailand sagt zum Zustand von Raiola: “Ich bin empört über Anrufe von Pseudo-Journalisten, die über das Leben eines Manns spekulieren, der um sein Leben kämpft.” Tatsächlich soll sich der Berater in einem kritischen Zustand befinden.

Zu den Mandanten von Raiola zählten unter anderem Superstars wie Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic oder Gianluigi Donnarumma.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

