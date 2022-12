Bitter für Brasilien: Duo fällt für den Rest der WM aus

Die brasilianische Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft zwei Rückschläge hinnehmen: Für Alex Telles und Gabriel Jesus scheint das Turnier beendet zu sein.

Bitter für die Brasilianer! Wie das nationale Online-Medium «ge.globo.com» am Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Kamerun vermeldet, ist die Weltmeisterschaft für Alex Telles und Gabriel Jesus verletzungsbedingt vorbei. Demnach plagen beide Schmerzen am rechten Knie.

Jesus laborierte bereits vor der WM beim FC Arsenal an Problemen in diesem Bereich. Und Telles zog sich die Verletzung erst im Kamerun-Spiel zu. Beim von Manchester United an den FC Sevilla verliehenen Verteidiger könnte demnach sogar eine Operation notwendig sein. Unter Tränen verliess er am Freitagabend den Platz und musste ausgewechselt werden.

adk 3 Dezember, 2022 12:38