Schweizer Torjäger und Ex-FCZ-Junior Cephas Malele wechselt nach Saudi-Arabien

Cephas Malele ist mit 18 Toren in der rumänischen Liga einer der erfolgreichsten Schweizer Auslandsstürmer der letzten Saison. Nun wechselt er nach Saudi-Arabien.

Der 27-Jährige, der einst beim FC Zürich ausgebildet wurde, aber hierzulande ein fast gänzlich unbeschriebenes Blatt ist, setzt seine Karriere beim saudischen Klub Al-Tai fort. In der Vergangenheit spielte Malele auch in Italien, Portugal und zuletzt in Rumänien für den FC Arges, wo er 18 Treffer erzielte.

Der Wechsel zu den Saudis dürfte sich für den Stürmer vor allem finanziell auszahlen.

psc 13 August, 2021 11:55