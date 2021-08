CleverTipps: Diese Fussballexperten verraten ihre Analysen

Alle die sich für Fussball und Sportwetten begeistern, erhalten nun von den Herausgebern von CleverTipps einen ganz besonderen Service. Täglich werden im Messenger Prognosen für Fussballwetten versendet, die man im Anschluss ganz bequem Nachtippen kann. Die Anmeldung erfolgt hierbei ganz einfach über die Website, auf der es zudem die Möglichkeit gibt den Service 14 Tage lang zu testen. Dank CleverTipps spart man sich somit die zeitraubende Analyse von Fussballspielen und erhält direkt von den Fussballexperten bis zu 30 Tippvorschläge am Tag.

Team an Fussballexperten

CleverTipps verfügt über ein 9-köpfiges Team an Fussballexperten, welche sich auf Sportwetten im Bereich Fussball spezialisiert haben. Das Unternehmen sitzt in Malta und somit hautnah am gesamten Wettgeschehen. Täglich werden die Spiele aus den wichtigsten Ligen analysiert, hierzu zählen u.a. die deutsche Bundesliga, die 2. Liga, Premier League, La Liga, Seria A und die Ligue 1. Die Analysen stützen sich hierbei auf einer vielzahl an Faktoren, wie bspw. den historischen Daten, der aktuellen Form der jeweiligen Teams sowie einer Vielzahl von weiteren relevanten Statistiken. Auf Basis dessen entstehen Tippvorschläge, die entweder den Ausgang des Spiels, die Anzahl der Tore oder weitere Ereignisse prognostizieren. Hierbei achten die Experten auf einen maximal Value der Tipps, um langfristig einen bestmöglichen Erfolg für die Mitglieder zu ermöglichen.

Welche Vorteile hat man als Nutzer?

Das wichtigste Vorab: auf der Website gibt es die Möglichkeit eine 14-tägige Testphase zu aktivieren. Hierzu können wir den Interessenten auch raten, da es eine perfekte Möglichkeit ist den Service zu testen. Die Anmeldung ist dabei relativ unkompliziert und erfolgt in wenigen Schritten direkt über die Website.

Im Anschluss erhält man direkt im Messenger jeden Tag Tippvorschläge zugesendet. In unseren Fall waren dies täglich mindestens 10 Tipps, zu denen man jeweils die wichtigen Fakten nachlesen kann, auf denen sich die Tipps stützen. Auf diese Art spart man sich extrem viel Zeit bei der eigenständigen Recherche, denn das übernehmen die Fussballexperten von CleverTipps. Man entscheidet nach Durchsicht der Tipps selber, ob man diese Tipps nachspielen möchte oder nicht. Wo der Tipp platziert wird, ist hierbei nicht vorgegeben. Alle Tipps sind in der Regel überall vorhanden und können entweder im Wettbüro des Vertrauens oder bei einem beliebigen Online Anbieter nachgetippt werden.

Diese Nachteile sollte man beachten

Das Team hinter CleverTipps liebt den Fussball und das macht sich auch in den Tippvorschlägen bemerkbar. Andere Sportarten wie z.B. Tennis kommen hierbei leider zu kurz. Wer seine Wettaktivitäten ausweiten möchte in andere Sportarten, sollte sich daher zusätzlich noch nach einem weiteren Anbieter umsehen. Weiterhin gibt es den Service aktuell nur in deutscher Sprache. Eine Übersetzung in weiteren Sprachen sucht man leider vergeblich. Wer somit der deutschen Sprache nicht mächtig ist, sollte ebenfalls auf einen anderen Anbieter zurückgreifen.

Fazit – Geniale Ergänzung für jeden Fussballfan

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass man sich dank der 14-tägigen Testphase im Grunde ganz leicht selber ein Bild machen kann. Die Tipps werden täglich direkt auf das Smartphone versendet, sodass es für jeden möglich ist ganz einfach darauf zuzugreifen. Für jeden Fussballfan, der bereits Erfahrungen mit Sportwetten gemacht hat, stellt dieses Angebot somit eine exzellente Ergänzung dar.

psc 24 August, 2021 11:05