Cover-Star enthüllt: So sieht FIFA 22 aus

Der französische Weltmeister ziert wie schon bei der 21er-Version das Cover des erfolgreichen Fussballspiels. Zwar musste Mbappé mit Frankreich jüngst eine Schlappe an der EM verkraften, seiner Popularität tat dies aber kaum Abbruch.

Und so sieht FIFA 22 aus:

Honoured to welcome back @KMbappe

The #FIFA22 cover star 🌟

Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 9, 2021