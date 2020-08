Das macht Fussball aus

Fussball ist wohl der beliebteste Sport im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt. Was die 22 Männer auf dem Rasen, die einem Ball hinterherjagen so spannend macht, ist viel mehr als nur der Spass am Ballspiel.

Das Mitfiebern und Anfeuern bringt die Menschen zusammen und lässt sie sich Teil einer Gruppe fühlen, die zusammengehört und einem gemeinsamen Ziel entgegenfiebert. Beim Anfeuern der Lieblingsmannschaft ist keiner allein, Freundschaften entstehen augenblicklich und wenn dann das richtige Team gewinnt, ist die Freude so gross, dass mit allen Fans im Umkreis ausgelassen gefeiert wird, egal ob man sich eigentlich kennt oder nicht. Sollte die Lieblingsmannschaft verlieren, tröstet man sich gegenseitig.

Das zu erreichende Ziel ist beim Fussball ganz klar definiert. Jeder kann mitdiskutieren und Spass daran haben, denn es gibt keine komplizierten Regeln. Fussball ist für alle verständlich und es ist einfach, daran Spass zu haben.

Autor: Michael Huber

psc 13 August, 2020 14:40