DFB-Direktor Bierhoff lässt sich bei Bundestrainer-Suche Zeit

Der DFB ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw. DFB-Direktor Oliver Bierhoff äussert sich zum aktuellen Stand.

Jürgen Klopp hat dem DFB bereits eine Absage erteilt, Hansi Flick kann und darf nicht aus seinem aktuellen Vertrag beim FC Bayern raus. Die Bundestrainer-Suche gestaltet sich für Oliver Bierhoff deshalb kompliziert. “Ich habe wirklich keine Eile”, sagte der DFB-Direktor am Montag auf einer Pressekonferenz.

Möglich wäre wohl, dass die deutsche Nationalmannschaft eine interne Lösung erhält. U21-Coach Stefan Kuntz und/oder Löws Assistent Marcus Sorg wären Kandidaten. Dies sprach auch Bierhoff an. “Wir schauen uns den Markt weiter in Ruhe an und gucken, was passiert – und entscheiden dann, wenn die Notwendigkeit wirklich da ist”, erklärte er.

adk 22 März, 2021 14:06