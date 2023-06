Flick legt mit Kritik an Süle nach

Hansi Flick äussert sich bei der deutschen Nationalmannschaft erneut in einem kritischen Unterton über die Nicht-Nominierung von Borussia Dortmunds Niklas Süle.

Niklas Süle wurde von Hansi Flick nicht für die kommenden drei Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien berücksichtigt. "Es ist die Basis, dass jeder einzelne Spieler in Topform ist. Es ist wichtig, dass er bei der Fitness am Limit ist. Das sind die Dinge, die wir von den Spielern erwarten", sagte der Bundestrainer am Sonntag auf einer Pressekonferenz über den Innenverteidiger von Borussia Dortmund.

Flick hielt zwar fest: "Ich schätze Niklas, ich mag ihn sehr gerne. Er kennt meine Gedanken, von daher ist alles gesagt." Doch zuletzt hatte sich der DFB-Coach im Interview mit der "FAZ" kritisch über Süle geäussert. "Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht", so Flick. Diesen Schritt brauche es, damit Süle alles aus sich herausholt.

