Jogi Löw erklärt: Noch keine Entscheidung bei Müller & Hummels

Der nach der EM abtretende Bundestrainer Jogi Löw erläutert auf einer Pressekonferenz die Gründe für seinen Rücktritt im Sommer und liefert auch Infos zu den Personalien Thomas Müller & Mats Hummels.

Der “kicker” berichtete in seiner Ausgabe vom Donnerstag, dass die beiden im Frühling 2019 aussortierten Profis für die EM wieder fix in den Plänen von Löw sind. Dies dementiert der Bundestrainer nun allerdings. Von einer finalen Entscheidung für das EM-Aufgebot sei er noch weit entfernt. “Ich habe die Tür weder auf- noch zugemacht. Ich habe gesagt: Einen Umbruch sollte man unter normalen Umständen nicht unterbrechen. Wir haben die Situation mit der Pandemie und man kann vielleicht überlegen: Muss man den Umbruch unterbrechen für ein Turnier?”

Gründe für Rücktritt

Zu seinem Rücktritt nach der EM führt Löw aus, dass er sich schon länger vorgenommen habe im Februar und März dieses Jahres Gedanken über die Zukunft zu machen: “Das habe ich gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass nach dieser EM die Zeit gekommen ist, den Stab weiterzureichen.”

Den Umbruch habe er eingeleitet, im Hinblick auf die Heim-EM 2024 solle nun aber ein neuer Trainer die Gelegenheit erhalten, diesen weiterzuführen. Die EM 2024 im eigenen Land müsse zur “Explosion” führen. “Ich sehe mich 2024 nicht mehr in dieser Position.”

Neuer Bundestrainer

Die Suche nach einem Nachfolger beginnt nun, wie Manager Oliver Bierhoff erklärt: “Wir sind sehr schnell zusammengekommen mit dem Präsidialausschuss. Der Auftrag ist da. Es ist ja nicht so, dass man sich erst seit heute mit so einem Gedanken beschäftigt. Man war nicht tatenlos in den letzten Monaten. Aber jetzt geht’s ans Eingemachte. Aber wir haben keine Zeitnot!”

Eine Deadline setzt sich der DFB nicht. Bierhoff bestätigt, dass keine Trainer mit weiterlaufenden Verträgen angegangen werden, solange sie nicht das Okay ihres Vereins einholen: “Wir wollen nicht in bestehende Verträge eingreifen. Gespräche werden wir nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Verein führen.” Die bislang in den Medien gehandelten Namen kommentiert er wie erwartet nicht.

psc 11 März, 2021 14:27