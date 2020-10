Mario Götze verfolgt Pläne in der Nationalmannschaft

Mario Götze wurde am Donnerstag bei der PSV Eindhoven offiziell als neuer Spieler vorgestellt. Dabei verriet er auch, dass er das Kapitel Nationalmannschaft längst nicht abgehakt hat.

Der letzte Einsatz des 28-Jährigen im DFB-Team liegt inzwischen fast drei Jahre zurück. Beendet hat Götze seine Nationalmannschaftskarriere aber noch längst nicht. “Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft. Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch grosse Ambitionen”, sagte der Stürmer in Eindhoven.

Seit Dienstag ist klar, dass Götze die Karriere nach zehn Jahren Bundesliga in der Eredivisie fortsetzt. Nun will er erst einmal wieder zu einer guten Fitness finden. In fernerer Zukunft will er auch sein Konto von 63 Länderspielen mit weiteren Einsätzen aufwerten.

psc 8 Oktober, 2020 19:53