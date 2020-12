Bierhoff begründet schwache DFB-Auftritt mit Corona-Pandemie

Der deutsche Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich am Freitag zu den jüngsten (negativen) Entwicklungen rund um die DFB-Elf geäussert und legte einen denkwürdigen Auftritt hin.

Verkürzt ausgedrückt, sagte der 52-Jährige, dass eine Entwicklung der Nationalelf in diesem Kalenderjahr wegen der Corona-Pandemie schlicht nicht möglich gewesen sei. “Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation in der Gesellschaft und auch im Fussball”, so Bierhoff. Bundestrainer Jogi Löw habe die Nationalmannschaft während zehn Monaten nicht zusammengekommen. “Der Trainer konnte 2020 keine Entwicklung vorantreiben”. Das Ziel für die Nations League sei von Anfang an der Nicht-Abstieg gewesen.

Löw wurde zu Beginn dieser Woche als Trainer bestätigt und wird mindestens bis zur EM im kommenden Jahr im Amt bleiben. Bierhofft kündigte an, dass der Trainer in der kommenden Woche einen grösseren Auftritt haben wird und sich selbst zur aktuellen Situation und zu den jüngsten Entwicklungen äussern wird.

psc 4 Dezember, 2020 16:24