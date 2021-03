Ralf Rangnick bringt sich für Löw-Nachfolge ins Spiel

Ralf Rangnick kann sich den Posten als Löw-Nachfolger bei der deutschen Nationalmannschaft vorstellen.

Gegenüber “Sky” bestätigt der frühere RB-Geschäftsführer- und Trainer, dass er einen Anruf des DFB in jedem Fall entgegennehmen würde: “Wenn ich zu dem Zeitpunkt noch frei wäre natürlich. Ohnehin ist es eine Frage des Respekts. Zudem ist das eine Stelle, die niemanden als Trainer in Deutschland kalt lässt. Ich würde abheben und mir das anhören.” Rangnick führt weiter aus: “Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen. Es ist eine Frage des Timings – jetzt bin ich frei – aber Herr Keller will sich Zeit lassen. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was die nächsten Wochen passiert.”

Angeblich ist der 62-Jährige auch als Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Nach “dpa”-Informationen gab es diesbezüglich sogar schon Gespräche mit Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Vielleicht hat Rangnick letztlich sogar die Qual der Wahl.

psc 10 März, 2021 20:33