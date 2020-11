Spanien demontiert blamables Deutschland

Deutschland kassiert die höchste Pflichtspiel-Niederlage der Geschichte: Gegen Spanien setzt es für die Truppe von Jogi Löw in Sevilla eine 0:6-Niederlage ab.

Die Iberer sind dem Team im Finalspiel um den Gruppensieg in allen Belangen und während 90 Minuten haushoch überlegen. Die Deutschen wirken während dem gesamten Spiel ohne jeglichen Esprit und lassen sich regelrecht demontieren. Eine Erklärung für diesen desolaten Auftritt zu finden, ist schwierig. Die Fehlerquote beim DFB-Team ist riesig, Zuordnungs- und Stellungsfehler wiederholen sich immer wieder.

Während sich Spanien souverän für das Finalturnier der Nations League qualifiziert, muss sich die deutsche Truppe fragen, welche Schlüsse zu ziehen sind. Das Spiel ist Wasser auf die Mühlen der Löw-Kritiker. Sogar das eigentlich Undenkbare, eine vorzeitige Entmachtung des Bundestrainers rückt zumindest in den Bereich des Möglichen. Insbesondere seine Ausbootung von Leaderfiguren wie Thomas Müller oder Mats Hummels erscheint nach diesem Auftritt unsinnig: An Leadertypen fehlt es dieser Mannschaft auf dem Platz in der momentanen Konfiguration sichtlich.

psc 17 November, 2020 22:40