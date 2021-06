“Die Zeit ist gekommen”: Djourou verkündet Karriereende

Johan Djourou macht Schluss! Mit 34 Jahren beendet der 76-fache Schweizer Nationalspieler seine Profikarriere. Dies teilt der Innenverteidiger offiziell mit.

Im Interview mit dem “Blick” bestätigte Johan Djourou am Freitag sein Karriereende. “Ich habe sehr, sehr lange überlegt. Diese Zeit war intensiv, weil ich schliesslich eine schwierige Entscheidung treffen musste. Ich war fast mein ganzes Leben lang Fussballer! Ich hatte Angst davor, was nach meiner Karriere kommen würde, ich zweifelte. Ich habe mir eine Menge Fragen gestellt. Doch dann machte es irgendwann klick. Und ich fühlte in meinem Bauch, dass die Zeit gekommen ist”, so der 34-Jährige, der zuletzt beim Dänemark-Klub Nordsjaelland unter Vertrag stand und dessen Kontrakt dort noch bis 2022 gelaufen wäre.

Djourou lief insgesamt 76-mal für die Nati auf, spielte unter anderem für Xamax, Sion, HSV, Arsenal und Hannover 96.

adk 4 Juni, 2021 17:43