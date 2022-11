Mauricio Pochettino flirtet mit dem Job als englischer Nationaltrainer

Der frühere Tottenham- und PSG-Coach Mauricio Pochettino bringt sich als möglicher Trainer der englischen Nationalmannschaft ins Spiel.

Der 50-jährige Argentinier ist seit Sommer dieses Jahres ohne Verein, nachdem er in Paris vor die Türe gesetzt wurde. In einem Interview mit «The Athletic» wird Pochettino nun gefragt, ob er sich den Job als Coach der Three Lions vorstellen könnte. Seine Antwort: «Natürlich war meine Beziehung zu England immer sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Akademien, die versuchen, junge Spieler für die Nationalmannschaft zu entwickeln». Zudem fühle er sich auf der Insel wohl und sei «offen für alles».

Ob der Job bei der englischen Nationalmannschaft nach der WM frei wird, ist offen. Der amtierende Nationalcoach Gareth Southgate steht noch bis 2024 unter Vertrag. Die Kritik an ihm ist allerdings schon vor Turnierstart gross. Sollte England enttäuschen, käme es mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer Veränderung. Dann könnte Pochettino sofort zu einem Topkandidaten avancieren.

psc 17 November, 2022 15:59