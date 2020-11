Ex-Hopper Papa Bouba Diop mit 42 Jahren verstorben

Der frühere senegalesische Nationalspieler Papa Bouba Diop ist mit 42 Jahren verstorben.

Wie unter anderem der Weltverband FIFA bestätigt, ist der ehemalige Mittelfeldspieler der Grasshoppers nach langer Krankheit verstorben. Papa Bouba Diop war unter anderem am sensationellen Sieg des Senegal gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich an der WM 2002 beteiligt. Er spielte in England, Frankreich und auch der Schweiz.

Der Grasshopper Club Zürich ist bestürzt über den Tod von Papa Bouba Diop. GC spricht der Familie und den Angehörigen sein tiefes Beileid aus und wünscht ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft. #PapaBoubaDiop pic.twitter.com/9yJWMY1Chk — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) November 29, 2020

psc 29 November, 2020 23:06