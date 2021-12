Ex-Juve- und Bayern-Verteidiger Mehdi Benatia macht Schluss

Der marokkanische Abwehrspieler Mehdi Benatia beendet mit 34 Jahren seine Karriere.

Der frühere Marseille-, Juve- und Bayern-Verteidiger war seit August in der Türkei für den türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük aktiv. Dort bestritt Benatia noch sechs Ligaspiele. Nun zieht er aber einen Schlussstrich unter seine Aktivkarriere. “Seit meiner Kindheit hatte ich nur einen Traum: Fussballprofi werden. Um diesen Traum zu verwirklichen, musste ich hart arbeiten, Opfer bringen und mir in jeder Phase meiner Karriere neue Ziele setzen. Gott sei Dank hatte ich das Glück, Profifussballer zu werden”, erklärt er in einem Statement auf Instagram

Benatia weiter: “Nach mehr als 15 Jahren ‚guter und treuer Dienste‘ für den Fussball, in denen ich an den prestigeträchtigsten Wettbewerben teilgenommen habe, habe ich beschlossen, meine Karriere zu beenden.”

psc 9 Dezember, 2021 15:32