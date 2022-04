Familie bestätigt: Mino Raiola verstorben

Am Donnerstag hatte es Medienberichte über den Tod von Mino Raiola gegeben. Die Familie bestätigt nun den Tod des bekannten Spielerberaters.

Mino Raiola ist tot. Das teilte die Familie des Beraters in einem Statement mit, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. “In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von dem fürsorglichsten und erstaunlichsten Fussballagenten, den es je gab”, steht dort auf Englisch und Italienisch geschrieben.

Bereits am Donnerstag hatte es Medienberichte über den Tod der schillernden Fussballpersönlichkeit gegeben, die Raiola selbst via Twitter dementierte. Im Januar musste sich der 54-Jährige in Mailand einer Notoperation unterziehen.

Zu Raiolas Klienten gehörten unter anderem Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma und BVB-Stürmer Erling Haaland.

aoe 30 April, 2022 16:54