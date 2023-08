Ronaldo-Klub Al Nassr holt 60 Mio. Euro-Mann Otavio

Ganze 60 Mio. Euro Ablöse legen die Saudis für den 28-jährigen Profi hin, der bisher für den FC Porto auflief. Konkret wird die Ausstiegsklausel von Otavio aktiviert, der einen Vertrag über drei Jahre erhält.

Der Verein hat in diesem Sommer auch schon Seko Fofana (28/RC Lens), Marcelo Brozovic (30/Inter Mailand) sowie Sadio Mané (31/FC Bayern) verpflichtet.

Otávio, is one of us 💛#OtávioIsYellow 🤩

pic.twitter.com/IKpiJzoWxK

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 22, 2023