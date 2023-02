FIFA FIFPro World XI: Fünf Bundesliga-Profis nominiert

João Cancelo, Alphonso Davies, Josko Gvardiol, Lucas Hernandez und Jude Bellingham dürfen sich Hoffnungen auf die Berücksichtigung für die Weltauswahl machen. Dazu noch Robert Lewandowski, der zumindest bis im vergangenen Sommer in der Bundesliga aktiv war. Ein deutscher Spieler hat es mit Antonio Rüdiger auch geschafft, dieser spielt aber schon seit längerem im Ausland.

Auf der Liste stehen mit Karim Benzema, Lionel Messi, Erling Haaland und auch Cristiano Ronaldo ansonsten in der Offensive alt bekannte Namen. Aber auch Youngsters wie Enzo Fernandez, Pedri, Gavi oder Federico Valverde wurden berücksichtigt. Am 27. Februar werden in Paris die elf besten Spieler dann ausgezeichnet.

