FIFA verlängert Saison – Transfermarkt betroffen

Der Weltverband FIFA reagiert auf die Coronakrise und wird die aktuelle Saison auf unbestimmte Zeit verlängern, damit die nationalen Ligen ihre Meisterschaften beenden können. Auch der Transfermarkt ist betroffen.

Laut einem Bericht von “The Athletic” wird die FIFA ihre Massnahmen im Laufe dieser Woche kommunizieren. Der wichtigste Schritt ist, dass die Spielzeit 2019/20 nicht wie geplant am 30. Juni endet. Vielmehr wird sie für unbestimmte Zeit verlängert. Damit soll die Flexibilität für die unterschiedlichen Länder und Ligen erhöht werden, wodurch die Meisterschaftswettbewerbe zu Ende gespielt werden können.

Zuletzt sagte UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin, dass die Deadline für die Beendigung der aktuellen Saison der 3. August sei. Diese ist durch den Entscheid der FIFA wohl hinfällig.

Folgen hat dies auch für den Transfermarkt. Spielerverträge enden in der Regel am 30. Juni. Der Weltverband will die Voraussetzungen schaffen, dass die Arbeitsverhältnisse zumindest für einen kurzen Zeitraum ausgedehnt werden können, damit die Spieler mit vertragslosem Zustand ab 1. Juli oder jene, die dann wechseln, bis zur Beendigung der Saison bei ihren aktuellen Klubs bleiben.

Die Vorschläge und Massnahmen sollen bei den Vereinen auf positive Resonanz stossen.

psc 6 April, 2020 16:21