Unter anderem wird dafür gesorgt, dass Spieler mit per 30. Juni auslaufenden Verträgen bei ihren aktuellen Vereinen bleiben können. Die Verträge enden erst mit Abschluss der aktuellen Saison. Ebenso beginnen die neuen erst dann zu laufen, wenn die neue Spielzeit startet. Dies können je nach Land und Liga auch unterschiedliche Zeitpunkte sein.

Zudem werden auch die Transferfenster flexibel angelegt. Eigentlich würde das Sommer-Transferfenster in den Topligen Ende August enden, die Schliessung könnte sich nun zeitlich nach hinten verschieben.

Die Massnahmen und Aussagen des Weltverbands im Überblick:

Following the unprecedented disruption caused by COVID-19 at all levels of football, FIFA has worked on a series of recommendations & guidelines to address some key practical issues re: player contracts & the transfer system.

