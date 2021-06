“Problematisches Ego”: Scharfe Kritik für Mbappé

Kylian Mbappé erhält von Frankreichs Ex-Nationalspieler Jerome Rothen scharfe Kritik. Bemängelt wird am Superstar von Paris Saint-Germain vor allem sein Ego.

“Dass er auf dem Platz ein Leader ist, kein Problem. Dass sein Ego auch ausserhalb des Platzes eine Rolle spielt, stört mich”, sagte Jerome Rothen bei “RMC Sport” und erklärte: “Ich glaube, dass Didier Deschamps damit nicht länger umgehen kann und dass es problematisch ist. Es ist überraschend, dass er Mbappe so viele Dinge tun lässt.”

Mit den bisherigen Auftritten von Mbappé bei der EURO ist der frühere französische Nationalspieler indessen nicht einverstanden: “Wir können bislang nicht sagen, dass Kylian Mbappe eine erfolgreiche EM spielt. Wir erwarten viel mehr von ihm. Jeder denkt, dass Mbappe einer der besten Spieler Europas ist. Aber wenn du ihn direkt in die Kategorie der Allerbesten packst, kannst du nicht zufrieden sein.”

Rothen weiter: “Ist er sich im Klaren, dass er nicht die Klasse einiger Anderer in der Mannschaft hat, was die Ausführung von Standards betrifft? Vielleicht verwandelt er sie im Training. Aber ich schaue alle seine Spiele. Könnt ihr euch an einen tollen Freistoß erinnern? Aus 25 Metern?” Stattdessen sollte Paul Pogba oder Antoine Griezmann diese Aufgabe zugeteilt werden, so der Ex-Profi.

