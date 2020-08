Fulham jubelt und kehrt in Premier League zurück

Der FC Fulham entscheidet das Aufstiegsfinale in der englischen Championship gegen Brentford mit 2:1 für sich und kehrt nach einem Jahr direkt in die Premier League zurück.

Die Cottagers siegen im leeren Wembley gegen den FC Brentford – ein anderes in London ansässiges Team. Matchwinner für Fulham wird Linksverteidiger Joe Bryan, der in der Verlängerung gleich zwei Tore für das Team von Scott Parker erzielt. Zunächst düpiert er Brentfords Goalie David Raya und dann trifft er bei einem Konter kurz vor Ende der Verlängerung zur Entscheidung. Der Anschlusstreffer für die Bees fällt in der 124. Minute und damit zu spät.

Fulham kann sich dank dem Aufstieg in die Premier League über einen Geldsegen freuen. Vor zwei Jahren stiegen die Westlondoner bereits via Championship-Playoffs auf, rüsteten ihren Kader dann massiv auf, scheiterten aber und stiegen direkt wieder ab. Davon hat sich die Mannschaft offensichtlich rasch erholt.

psc 4 August, 2020 23:23