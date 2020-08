Fussball während der Corona Pandemie – Was findet statt?

Corona hat das alltägliche Leben auf der ganzen Welt von der einen auf die andere Sekunde verändert, wobei darunter auch die Sportwelt bis zum jetzigen Zeitpunkt erheblich leidet.

Sportveranstaltungen mit Zuschauern wurden als erstes abgesagt und können bis heute nicht unter den klassischen Rahmenbedingungen wie vor der Pandemie stattfinden. Der Fussball als beliebteste Sportart in Europa mit einem Milliarden Markt war davon erheblich betroffen: Lange Zeit konnten die Teams noch nicht einmal ohne Zuschauer spielen, geschweige denn, im Team trainieren. Während der Hochphase der Pandemie konnten auch kaum Sportwetten abgeschlossen werden. Als Alternative zum Wetten hat sich jedoch insbesondere das Casino Online Spiel herauskristallisiert. Durch die Entspannung der Corona Situation in Europa konnten nach und nach immer mehr Ligen in Europa die Saison zu Ende bringen.

Welche Spiele haben seit Mai stattgefunden?

Als eine der ersten Profiligen in Europa startete die Bundesliga Mitte Mai den Spielbetrieb nach der Corona Pause, wobei die Spiele selbstverständlich komplett ohne Zuschauer und mit einem strengen Hygienekonzept umgesetzt wurden.

Das Hygienekonzept der Bundesliga diente für viele anderen europäischen Top Ligen wie Spanien oder England als Orientierung, sodass auch in diesen Ländern die Saison zu Ende gespielt werden konnte. Die Regeln waren hierbei analog zur Bundesliga. Die einzige Top-Liga, die den Spielbetrieb und somit die Saison vorzeitig abgebrochen hatte, war Frankreich. Dieses war insbesondere eine politische Entscheidung. Im Juli konnten jedoch in Frankreich wenigstens die Pokalspiele ausgetragen werden, wobei hier vor ca. 5000 Zuschauern gespielt werden konnte. Somit war Frankreich eines der ersten Länder, die Zuschauer in Stadien zugelassen haben. Auch die Schweiz denkt über Zuschauer in Stadien nach.

Welche Spiele finden in Zukunft statt?

Die Top-Ligen in Europa sind komplett abgeschlossen. Der Saisonabschluss bilden in dieser Corona Saison die europäischen Wettbewerbe Champions League sowie Europa League. Diese werden im Turnierformat an einem zentralen Ort ausgespielt, um ein mögliches Infektionsrisiko bei Reisen zu minimieren. Das Europa League Turnier wird im Ruhrgebiet in Deutschland ausgespielt. Das Champions League Turnier wird in Lissabon ausgespielt. Die Paarungen versprechen insbesondere in der Champions League zu 100% Spannung.

Abschliessend lässt sich sagen, dass der Corona Restart in den europäischen Ligen gelungen ist und nun hoffentlich auch in den europäischen Wettbewerben fortgesetzt werden kann. Nach und nach kommt immer mehr Normalität hinzu und vielleicht wird es schon in naher Zukunft wenigstens teilweise besetzte Stadien geben. Auch wenn man die Spiele im TV verfolgen kann, so ist das Live Erlebnis im Stadion einfach am besten.

psc 10 August, 2020 14:46