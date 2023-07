Bestätigt: Galatasaray übernimmt Mauro Icardi fix von PSG

Mauro Icardi läuft definitiv auch in dieser Saison für Galatasaray auf. Die Türken haben den bislang von Paris St. Germain ausgeliehenen Stürmer nun fix übernommen.

Berichten zufolge fliessen 10 Mio. Euro nach Frankreich. Icardi war in der letzten Saison auf Leihbasis für Gala aktiv und vermochte mit 22 Toren in 24 Ligaspielen zu überzeugen. Auch in den kommenden Jahren soll er seine Tore für den Traditionsklub aus Istanbul erzielen. In Paris gab es für ihn in der Offensive keinen Platz mehr, auch wenn er in der Saisonvorbereitung noch für die Franzosen spielte.

psc 28 Juli, 2023 17:15