Global Soccer Awards: Kylian Mbappé ist der Beste – zwei Trostpreise für Lewandowski

Kurz vor Jahresende wird Kylian Mbappé an den Global Soccer Awards zum besten Spieler des Jahres gekürt. Robert Lewandowski muss sich mit zwei kleineren Awards begnügen.

An der Award-Show, die von der europäischen Klubvereinigung (ECA) in Dubai durchgeführt wird, geben sich die Stars ein Stelldichein. Grosser Gewinner des Abends ist Kylian Mbappé, der als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet wird. Eine etwas seltsame Wahl, bedenkt man doch, dass Mbappé in diesem Jahr mit Frankreich an der EM im Achtelfinale mit seinem verschossenen Penalty gegen die Schweiz zum tragischen Helden avancierte und auch mit PSG unter den Erwartungen blieb und nicht einmal den Meistertitel einheimste.

Deutlich mehr Erfolge feierte Robert Lewandowski mit seiner überragenden Torquote in der Bundesliga. Der 33-jährige Pole erhält denn auch den Maradona-Award als bester Torjäger des Jahres. Zudem wird er mit dem Tiktok Fans Player of the Year-Award ausgezeichnet.

psc 27 Dezember, 2021 19:18