Heiko Herrlich lehnt lukratives Angebot aus Ägypten ab

Heiko Herrlich hat ein lukratives Angebot des ägyptischen Erstligisten Zamalek SC erhalten und flog sogar nach Kairo. Der 51-Jährige hat die Offerte letztlich aber abgelehnt.

Gegenüber «Bild» erklärt der frühere Augsburg- und Leverkusen-Coach: «Ich wollte mir alles vor Ort anhören und anschauen, aber es herrscht zu viel Unruhe in und rund um diesen Verein, deswegen habe ich das Angebot, das wirklich super war, abgelehnt.» Herrlich wurde dem Vernehmen nach ein Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr angeboten.

Alleine der kurzfristige Aufenthalt in Kairo war für den früheren Bundesliga-Torjäger ziemlich turbulent. «Ich hatte mich mit dem Sportdirektor im Hotel getroffen, gemeinsam haben wir uns das Spiel von Zamalek am Dienstagabend angesehen», so Herrlich. Zamalek verlor nach 2:0-Führung noch 2:3 bei Al-Masry und liegt in der Egyptian Premier League nur noch auf dem 6. Platz.

Letztlich hatte Herrlich dann allerdings ein schlechtes Gefühl: «Ich habe aber danach den ganzen Tag nichts mehr vom Verein gehört, da kam in mir der Gedanke auf, dass das Ganze keinen Sinn macht, wenn ich keinen Ansprechpartner habe.» Noch am Mittwochabend packte Herrlich seine Sachen und flog zurück nach Deutschland.

