HSV-Stürmer Sonny Kittel plant im Sommer endgültig seinen Abschied

Der Hamburger SV muss im Sommer wohl den Abgang von Stürmer Sonny Kittel hinnehmen.

Der 30-Jährige hat laut «Bild» entschieden, seinen auslaufenden Kontrakt beim HSV nicht mehr zu verlängern. Kittel wird Hamburg somit nach insgesamt vier Jahren verlassen. Bereits in den vergangenen zwei Transferperioden befasste sich der Angreifer mit einem Wechsel, der dann aber nicht zustande kam.

Der einstige Frankfurt-Junior nimmt in der HSV-Offensive auch in dieser Saison eine wichtige Rolle ein und steht in der 2. Bundesliga in 27 Spielen bei zwei Toren und sieben Assists.

Dem Bericht zufolge will Kitttel eine Herausforderung im Ausland annehmen. Seine Berater sind demnach auf der Suche nach Möglichkeiten in den USA, Australien, Saudi-Arabien, Katar oder Dubai.

psc 4 Mai, 2023 17:55