In Hamburg finden wieder Champions-League-Matches statt

Der ukrainische Meister Shakhtar Donetsk wird seine Champions-League-Heimspiele in der neuen Saison in Hamburg austragen. Damit gibt es im Volksparkstadion erstmals seit der Saison 2006/07 wieder Königsklasse zu bestaunen.

Shakhtar Donetsk hatte sich in den vorigen Wochen intensiv mit möglichen Heimspielstätten für die Heimspiele in der Champions League auseinandergesetzt. Denn der ukrainische Meister kann aufgrund des russischen Angriffskrieges nicht im heimischen Olympiastadion internationale Spiele bestreiten. Und in Warschau, wo in der Vorsaison die Europacup-Partien bestritten wurden, ist dies in dieser Saison terminlich nicht möglich. So fällt die Wahl der Ukrainer auf Hamburg, wo der HSV sein Stadion zur Verfügung stellt.

"Nach dem Abwägen mehrerer Optionen haben wir uns schnell für Hamburg als Austragungsort entschieden. Wir sind überzeugt, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl lokale Fussballfans als auch Tausende Ukrainer, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen zusammenkommen werden", sagt Dmytro Kyrylenko, kaufmännischer Direktor von Shakhtar.

Die Gruppenspiele finden an drei der folgenden Termine statt: 19./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember. Donetsk wird bei der Auslosung am 31. August in Lostopf 3 gezogen.

Der HSV übernimmt die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage im Volksparkstadion, auch der Ticket-Verkauf wird über den HSV realisiert. Details zum Ticketverkauf und zum Vorverkaufsstart werden seitens der Hamburger demnächst bekanntgegeben.

adk 18 August, 2023 11:55