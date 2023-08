Roberto Mancini nominiert in Italien jetzt auch die U21- und U20-Spieler

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini erhält innerhalb des Verbandes noch mehr Macht.

Der 58-Jährige ist künftig nicht nur für die A-Nationalmannschaft zuständig, sondern wird ab sofort auch die Spieler der U21- und U20-Teams auswählen. Dies gibt der italienische Fussballverband FIGC am Freitag nach einer Sitzung in Rom bekannt. Neuer Trainer der U21 wird Carmine Nunziata, die U20 übernimmt Attilio Lombardo. Mancini erhält bei der A-Mannschaft mit Alberto Bollini zudem einen neuen Assistenten. Ausserdem rückt der frühere Weltmeister Andrea Barzagli in den Trainerstaff auf.

Mancini coacht die Squadra Azzurra seit 2018. Trotz dem Verpassen der WM in Katar im vergangenen Jahr hielt der Verband an ihm fest. Vertraglich ist er bis zur WM 2026 gebunden.

