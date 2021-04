Kevin-Prince Boateng wird EM-Experte bei der ARD

Der 34-jährige Profi des Serie B-Klubs AC Monza begleitet für den Sender die Fussball-EM. Boateng blickt auf eine 15-jährige Profikarriere zurück und stand schon bei 14 Klubs unter Vertrag. Mit Ghana bestritt er in der Vergangenheit zwei Weltmeisterschaften. Nun wird der gebürtige Berliner als Experte für die Sportschau arbeiten.

Prince Boateng hat in seiner Karriere für viele große Klubs gespielt und alles erlebt. Jetzt steht das nächste große Kapitel in seinem Leben an.@KPBofficial #Fussball #EURO2020 #PrinceBoateng #Sportschau pic.twitter.com/cD4QiaLW6q

— Sportschau (@sportschau) April 22, 2021