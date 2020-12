Barça muss Nachzahlung für Pedri leisten

Der FC Barcelona muss für Pedri noch mal sein Portemonnaie zücken. Für den Youngster werden angeblich Nachzahlungen fällig.

Pedri kostet dem FC Barcelona offenbar weitere Millionen. Nach Informationen der “Sport” fallen noch in diesem Jahr weitere Bonuszahlungen an das abgebende UD Las Palmas an. Damit erhöht sich die inzwischen fällig gewordene Ablösesumme auf zehn Millionen Euro.

Im Lager der Blaugrana gehört Pedri zu den Shootingstars der ersten Saisonhälfte. In zwölf Pflichtspielen stand der erst 18-Jährige in der Startformation. Überdies gab er in diesem Jahr sein Debüt für die spanische U21-Nationalmannschaft.

In den Büchern war bisher eine fixe Ablöse von sechs Millionen Euro festgehalten worden. Durch weitere variable Zahlungen kann die Summe noch auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen.

aoe 25 Dezember, 2020 15:08