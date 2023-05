Ex-Wil-Coach Konrad Fünfstück wird Nationaltrainer im Ländle

Da der frühere liechtensteinische Nationaltrainer Martin Stocklasa Anfang März als Cheftrainer beim FC Vaduz angeheuert hat, musste der Verband einen neuen Nationalcoach suchen. In Person von Konrad Fünfstück wurde dieser gefunden.

Der 42-jährige Deutsche, der zwischen Juli 2017 und März 2019 den FC Wil in der Challenge League trainiert hatte, übernimmt im Ländle per 1. Juli. Fünfstück war zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Diesen Posten hat er allerdings vor Wochenfrist verlassen. In Liechtenstein ist er künftig für die Nationalmannschaft tätig.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LFV (@lfvnews)

psc 23 Mai, 2023 15:40