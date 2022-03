Mario Balotelli bereut den Abgang bei ManCity zutiefst

Das italienische Enfant terrible Mario Balotelli hat sich nach schwierigen Jahren in dieser Saison wieder gefangen und trifft bei seinem türkischen Klub Adana Demirspor regelmässig. Jetzt gibt der 31-Jährige Einblicke in seine Gefühlswelt.

In einem Interview mit “The Athletic” gibt er zu, wohl nicht das Maximum aus seinem Potenzial herausgeholt zu haben. Vor allem eine Entscheidung bereut er im Rückblick auf seine bisherige Karriere sehr. “Ich denke, mein grösster Fehler war es, Manchester City 2013 zu verlassen. In all diesen Jahren hat man gesehen, wie sich City immer mehr verbessert. Ich hätte dort wie Sergio Aguëro für eine lang Zeit sein können”, sagt Balotelli und führt aus: “Wenn ich mit meiner jetzigen Einstellung da gewesen wäre, hätte ich wohl einen Ballon d’Or gewinnen können, da bin ich sicher. Aber es ist so, wenn man älter wird, wird man auch reifer.”

Der Angreifer wurde jüngst von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini wieder für die Squadra Azzurra aufgeboten. An seinen Qualitäten zweifelte Balotelli nie. Diesbezüglich vergleicht er sich sogar mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. “Man kann sich nicht mit Messi oder Ronaldo vergleichen, niemand kann das. Aber wenn wir nur über fussballerische Qualität spricht, muss ich ehrlich gesagt nicht neidisch auf sie sein.”

In dieser Saison läuft es für den inzwischen gereiften Stürmer sehr gut: Für Demirspor hat er in 24 Pflichtspielen bereits elf Tore markiert.

psc 2 März, 2022 15:39