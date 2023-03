Mesut Özil plant keine Zukunft im Fussball

Mesut Özil hat in dieser Woche seinen Rücktritt vom Spitzenfussball bekanntgegeben. Der 34-Jährige scheint derzeit keine Pläne zu verfolgen, dem Fussballbusiness die Stange zu halten.

Kurz nach seiner grossen Ankündigung teilt der Ex-Mittelfeldspieler der «Marca» mit: «Im Moment habe ich keine Pläne, Trainer zu werden oder dem Fussball verbunden zu bleiben, ganz ehrlich.» Grundsätzlich weiss Özil allerdings noch nicht ganz genau, was er künftig tun wird: «»Ehrlich gesagt, weiss ich nicht hundertprozentig, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird.»

Schon während seiner Karriere hat der Weltmeister von 2014 verschiedene andere Standbeine aufgestellt. So ist er etwa im Bereich eSports tätig. Vorerst einmal geniesst er nun die Ruhe: «»Diejenigen, die meine Karriere verfolgt haben, wissen, dass ich es nicht wirklich mag, vor der Kamera zu stehen, Interviews zu geben und im Licht der Öffentlichkeit zu stehen.»

Angesprochen auf das Highlight seiner erfolgreichen Karriere hat Özil eine klare Meinung: «Die Nacht in Rio war die beste, die ich in meiner Fussballkarriere erlebt habe.»

