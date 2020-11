Raphaël Wicky verpasst MLS-Playoffs mit Chicago Fire

Raphaël Wicky erlebt zum Abschluss der Regular Season mit Chicago Fire eine herbe Enttäuschung: Das Team verpasst die Playoffs.

Ein Remis gegen New York City im abschliessenden Heimspiel hätte für die Qualifikation gereicht. Stattdessen verlor Chicago aber mit 3:4 und schafft es nicht in die K.o.-Runde. In der Eastern Conference profitiert die Beckham-Franchise Inter Miami, die in der ersten Saison gleich die Playoff-Qualifikation schafft. Das Team aus Florida besiegte seinerseits Cincinnati mit 2:1. Für Wicky, der den Trainerjob in Chicago Ende des vergangenen Jahres übernahm, ist die Saison hingegen vorbei. Sportchef Georg Heitz hatte den früheren Nationalspieler in die MLS geholt.

Thank you, Chicago ❤️ We'll never stop working for you. pic.twitter.com/pLHog3Q7k3 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) November 8, 2020

psc 9 November, 2020 10:14