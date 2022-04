Petkovic & Favre werden als Ösi-Coach gehandelt

Nach dem Rücktritt von Franco Foda als ÖFB-Teamchef muss der Verband einen Nachfolger suchen. Der Blick geht dabei auch in die Schweiz.

In der Vergangenheit machte man mit Marcel Koller in Österreich bekanntlich sehr gute Erfahrungen mit einem Eidgenossen. Der 61-jährige Zürcher führte die österreichische Nationalmannschaft einst an die EM in Frankreich. Nun muss wieder ein neuer Teamchef her, der die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland sichern soll. Laut einem Bericht des “Standard” sind Lucien Favre und auch der frühere Schweizer Nati-Trainer Vladimir Petkovic mögliche Kandidaten. Vor allem von den Erfolgen Petkovics als Schweizer Nationaltrainer soll man durchaus angetan sein. Allerdings könnten die finanziellen Forderungen des 58-Jährigen zu hoch sein.

Daneben werden auch Daniel Farke (Ex-Norwich), Marcelo Bielsa (Ex-Leeds) und Sandro Schwarz (Dinamo Moskau) als Anwärter gehandelt. In den kommenden Wochen werden einige Gespräche geführt.

psc 1 April, 2022 14:24