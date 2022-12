Für die AC Bellinzona liegt ein Kaufangebot vor

Die AC Bellinzona belegt in der Challenge League derzeit den sechsten Platz und wird vom durchaus nicht unumstrittenen Uruguayer Pablo Bentancur präsidiert. Sein Sohn bestätigt nun, dass ein Kaufangebot für den Verein vorliegt.

Damit sorgt er im Tessin durchaus für einigen Wirbel. Die Kaufinteressenten stammen aus der Innerschweiz, verrät CEO Pablito Bentancur, der Sohn des Vereinsbosses, gegenüber lokalen Medien. Bereits im Januar könnte es laut seiner Aussage Neuigkeiten geben. Ob tatsächlich ein Verkauf der AC Bellinzona in Betracht gezogen wird, ist noch unklar. Die Interessenten könnten auch als Minderheitsbesitzer einsteigen.

Bentancur Senior hält sich nicht zurück und will mit seinem Verein eigentlich in die Super League aufsteigen. Auch auf dem Transfermarkt wird er im Januar aktiv werden. Mit Flügelspieler Matias Ocampo (20) ist bereits eine Verstärkung aus seiner uruguayischen Heimat in der Schweiz angekommen. Die nächsten Tage und der Beginn des neuen Jahres werden spannend.

psc 13 Dezember, 2022 18:56