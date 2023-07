Cristiano Ronaldo schliesst Rückkehr nach Europa kategorisch aus

Cristiano Ronaldo wird während seiner Aktivkarriere definitiv nicht mehr nach Europa zurückkehren.

Der 38-Jährige spricht auf einer Pressekonferenz in seiner portugiesischen Heimat, wo er sich zur Saisonvorbereitung mit Al-Nassr derzeit befindet, über seine aktuelle Situation. Ronaldo betont, dass er sich in Saudi-Arabien wohl fühlt. Ausserdem schliesst er eine Rückkehr nach Europa kategorisch aus: "Ich werde nicht in den europäischen Fussball zurückkehren, die Tür ist komplett zu." Als Begründung gibt CR7 an: "Ich bin 38 Jahre alt, zudem hat der europäische Fussball viel an Qualität verloren." Einzig die Premier League lobt der Superstar, diese sei "allen anderen Ligen weit voraus".

Ronaldo gibt sich gewohnt selbstbewusst, so habe er durch seinen Wechsel den gesamten saudischen Fussball erweckt: "Wo immer Cristiano hingeht, weckt er grösseres Interesse." Durch seinen Wechsel habe er den Weg für alle anderen Spieler geebnet, die nun ebenfalls nach Saudi-Arabien wechseln. Es sei klar, dass sein Transfer "zu 100 Prozent entscheidend war, um neue Spitzenspieler zu holen."

psc 18 Juli, 2023 11:39