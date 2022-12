Ronaldo trifft sich in Riad mit den Al Nassr-Klubbossen

Cristiano Ronaldo ist nach Saudi-Arabien gereist, um sich dort mit den Klubbossen von Al Nassr zu treffen.

Jener Verein ist bekanntlich hinter dem 37-jährigen Portugiesen her und bietet diesem angeblich einen lukrativen Vertrag bis 2025. Nun wurde Ronaldo am Flughafen in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, gesichtet, wie «Foot Mercato» berichtet. Die Saudis möchten die Verpflichtung des Torjägers am liebsten noch in dieser Woche fixieren. Die Tatsache, dass er sich höchstpersönlich mit den Verantwortlichen von Al Nassr unterhält, ist für die Scheichs sicherlich ein gutes Zeichen.

Eine Ablöse wird nicht notwendig, da Ronaldo seinen Vertrag bei ManUtd im November aufgelöst hatte.

psc 21 Dezember, 2022 19:48