Ronaldo bei Vorstellung in Riad: «Meine Arbeit in Europa ist erledigt»

Cristiano Ronaldo hat sich am Dienstagabend in Riad bei einer Pressekonferenz als neuer Spieler bei Al-Nassr vorgestellt. Mit dem Fussball in Europa hat er nach eigener Aussage abgeschlossen, obwohl er vor der Unterschrift in Saudi-Arabien Angebote von da vorliegen hatte.

«Meine Arbeit in Europa ist erledigt», betont der 37-Jährige bei seiner Vorstellung. Dabei stellt Ronaldo klar, dass er neben dem Angebot aus Saudi-Arabien auch Offerten aus Europa, etwa aus seiner portugiesischen Heimat, aus Brasilien, den USA und Brasilien vorliegen hatte: «Aber ich habe Al-Nassr mein Wort gegeben.» Für ihn sei die Unterschrift beim neuen Klub auch eine Chance, die Entwicklung von Saudi-Arabien nicht nur im Fussball, sondern auch in anderen Bereichen voranzutreiben. Dabei erwähnt er auch den Frauenfussball: «Ich will eine andere Vision des Landes, des Fussballs geben. Die Perspektive von allen soll sich ändern. Deshalb habe ich diese Möglichkeit wahrgenommen.»

Kritik an seinem Wechsel prallt an Ronaldo ab: «Ich bin ein einzigartiger Spieler und dieser Vertrag ist einzigartig.» Dem Vernehmen nach soll er pro Jahr 200 Mio. Euro kassieren.

Der Superstar kündigt an, weitere Rekorde zu brechen: «Ich komme hierher um zu gewinnen, zu spielen und um Spass zu haben. Und Teil der Entwicklung des Fussballs und der Kultur zu sein.» Er wolle lachen und Fussball spielen.

psc 3 Januar, 2023 17:53