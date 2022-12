Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr? Sportdirektor liefert Update

Cristiano Ronaldo soll vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr stehen. Nun kommentiert der Manager des Klubs die Spekulationen.

Der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr könnte vor dem Abschluss stehen. In Saudi-Arabien winkt dem 37 Jahre alten Portugiesen ein Wahnsinns-Gehalt von 200 Mio. Euro pro Saison. Marcelo Salazar, einst portugiesischer Futsalnationalspieler und seit einem Jahr Sportdirektor bei Al-Nassr, erklärt im Interview mit Flashscore in Bezug auf ‹CR7› lachend: «Ich darf weder ja noch nein sagen.»

Salazar sagt: «Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge bis zum Ende des Jahres entwickeln. Sie müssen wissen, dass es sich um eine Verhandlung von enormer Tragweite handelt. Nicht nur für den Verein, sondern auch für das Land und den Weltfussball – und dass sie von höheren Instanzen geführt werden muss.» Bei Ronaldo handle es sich um «einen der Besten in der Geschichte des Fussballs» – weshalb er automatisch für den Klub interessant wäre: «Für mich als Sportler war er immer ein Beispiel für den Willen, den er zeigt, um zu gewinnen. Und als Portugiese habe ich ihn immer angefeuert.»

Dass Ronaldo mit einem Wechsel zu Al-Nassr in eine schwache Liga absteigen würde, will Salazar indes nicht behaupten: «Es ist sehr einfach, das zu kritisieren, was man nicht kennt. Ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und alle Spieler, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr positiv überrascht, wenn sie hierher kommen, vor allem vom Niveau der Liga.»

adk 26 Dezember, 2022 12:25